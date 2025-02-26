В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя

9 марта, в день футбольного матча Российской премьер-лиги, в районе стадиона «Ак Барс Арена» запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление издал кабинет министров Татарстана.

Согласно документу, запрет будет действовать в пределах установленных территорий, а также в торговых точках на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение составят заведения общественного питания, где продажа спиртного разрешена.

В этот день казанский «Рубин» встретится с московским «Спартаком».