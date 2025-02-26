В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя
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9 марта, в день футбольного матча Российской премьер-лиги, в районе стадиона «Ак Барс Арена» запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление издал кабинет министров Татарстана.
Согласно документу, запрет будет действовать в пределах установленных территорий, а также в торговых точках на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение составят заведения общественного питания, где продажа спиртного разрешена.
В этот день казанский «Рубин» встретится с московским «Спартаком».
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