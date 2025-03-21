В Казани 8 и 9 октября состоится первый форум «Татарстан – Индия»

8 и 9 октября в IT-парке имени Рамеева пройдёт международный форум «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность», где встретятся представители бизнеса, эксперты и чиновники. Как сообщает «БИЗНЕС Online», информация о мероприятии содержится в программе, подготовленной Агентством инвестиционного развития республики.

На втором этаже IT-парка будет организована выставка «Лёгкая промышленность. Индия и Татарстан: новые подходы в сотрудничестве». Программа форума включает тематические сессии, посвящённые IT-технологиям, фармацевтической отрасли, а также интересу Татарстана к индийским практикам традиционной медицины — аюрведе и тибетским методикам.

Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам образования и занятости. Организаторы указали, что на фоне нехватки специалистов в России планируется обсудить перспективы привлечения трудовых мигрантов из Индии с учётом культурных и социальных особенностей.

Завершится форум пленарным заседанием с символичным девизом: «TIME: федеральные стрелки на региональном циферблате. Секунды контакта, минуты успеха, часы переговоров, время проектов». Среди приглашённых спикеров — глава Сбербанка Герман Греф.

Особое внимание организаторы уделяют участию индийского духовного наставника и основателя движения «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкара. Он должен выступить с лекцией для татарстанских предпринимателей, поделившись взглядами на восточные подходы в управлении.