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В Казани 6 марта ждут Шойгу

Последний раз Шойгу посещал Казань в феврале пр...

Википедия/Mil.ru

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу планирует прибыть в Казань с рабочим визитом в четверг, 6 марта. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По имеющимся сведениям, он собирается встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В пресс-службе раиса республики не стали подтверждать или опровергать эту информацию, предложив обратиться за разъяснениями в Совбез.

Последний раз Шойгу посещал Казань в феврале прошлого года, когда занимал пост министра обороны. Тогда он вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым осматривал Казанский авиационный завод им. Горбунова, где изучали стратегический ракетоносец Ту-160М.

До этого, в июле 2023 года, он также приезжал в Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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