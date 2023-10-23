В Казани 53-летняя приемная мать вышла замуж за усыновленного ею молодого парня

В Казани 53-летняя женщина вышла замуж за своего усыновленного ребенка, взятого из детского дома. Молодому человеку сейчас 22 года.

Несмотря на общественное осуждение, пара счастлива и считает, что "они на одной волне".

"Наши отношения вообще идеальные. Мы без друг не можем. Мы на одной волне", - поделилась жена Даниэля Чижевского Айсылу Чижевская, цитирует "Татарстан-24".

Женщина пришла в детский дом преподавать вокал, когда мальчику было 14. Она обратила внимание, что у него настоящий певческий талант. Скоро она усыновила его.