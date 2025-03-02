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В Казани 4 марта можно бесплатно посетить Национальный музей Татарстана

Жителей Казани и туристов приглашают бесплатно ...

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Жителей Казани и туристов приглашают бесплатно посетить Национальный музей Татарстана 4 марта. Как сообщает мэрия города, в первый вторник каждого месяца вход в музей и его филиалы открыт для всех.

В этот день без оплаты можно будет также посетить дом-музей В.И. Ленина, музей Е.А. Боратынского, музей-квартиру Мусы Джалиля, музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Посетителям предложат как постоянные, так и временные экспозиции.

Полный список музеев доступен на сайте Национального музея Татарстана. Стоит учитывать, что экскурсии, мастер-классы и дополнительные услуги остаются платными. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843) 590-00-50.

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