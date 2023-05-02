В Казани 3 и 7 мая проведут публичные репетиции парада Победы

На площади Тысячелетия в Казани 3 мая и 7 мая проведут публичные репетиции Парада Победы. Об этом проинформировал начальник Управления культуры столицы Татарстана Азат Абзалов.

"3 мая в 19:00 пройдет первая тренировка — будут пешие расчеты, а 7 мая — завершающая тренировка и с пешими расчетами, и с колонной моторизированной техники", — рассказал Абзалов.

8 мая в Казани проведут репетицию культурной части большого праздника. В связи с репетициями часть дорог в столице РТ может быть закрыта, и водители должны быть к этому готовы.

3 мая с 18:00 до 22:00 ограничат проезд у площади Тысячелетия, 7 мая с 16:00 до 22:00 будет закрыта площадь Тысячелетия с захватом части Лево-Булачной и Право-Булачной улиц до перекрестка на улице Чернышевского.