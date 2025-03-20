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В Казани 3 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Предоставлено изданию

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3 апреля на большие экраны России выходит фильм «Батя 2. Дед» — продолжение популярной комедии «Батя». Картину представляют ТНТ, Good Story Media и «Централ Партнершип» («Газпром-Медиа»). В этот раз история охватит три эпохи: 40-е, 90-е годы и наше время.

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сыграет Евгений Цыганов. По сюжету родители отправляют мальчика на лето к строгому, но справедливому деду-фронтовику. Здесь Макс получает ценные жизненные уроки, заводит первую любовь и погружается в рассказы о непростой молодости деда, который когда-то искал свою возлюбленную по всей стране.

2 апреля, за день до официального старта проката, фильм покажут в Казани. В кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ KAZANMALL, Павлюхина, 91) зрители смогут увидеть картину первыми и пообщаться с ее создателями. Гостями показа станут режиссер Илья Учитель и актриса Надежда Михалкова.

Первая часть, вышедшая в 2021 году, стала настоящим хитом, собрав почти 2 миллиона зрителей в кино и завоевав популярность на ТВ и онлайн-платформах. По словам режиссера, в новой картине сохраняется узнаваемый стиль, но в ней больше личных эмоций и тем о любви внутри семьи через поколения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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