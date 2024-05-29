В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

В Казани 28 мая на остановке станции метро "Горки" подрались водители автобусов № 18 и 30.

Как рассказали пассажиры, шоферы сперва устроили "догонялки" на дороге, а после разбили зеркала и начали драться.

Несмотря на пассажиров, водители принялись бить друг друга кулаками и пинать. Как итог, одному из участников конфликта потребовалось перебинтовать руку.

Во время ссоры водители пренебрегали ПДД и безопасностью других людей, пишет Татарстан 24.

Комитет по транспорту уже провел проверку и принял соответствующие меры в отношении водителей. Им снизили премии по итогу работы за месяц на 50%.