В Казани 25-летний алководитель совершил ДТП и скрылся

5 января 2025 года около 11:40 на дворовой территории по улице Павлюхина произошла авария с участием Ford Focus, за рулем которого находился 25-летний житель Нижнекамска с 7-летним стажем вождения. Он нарушил пункты 9.10 и 10.1 ПДД, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость, и в итоге столкнулся с припаркованным трактором, а затем с легковым автомобилем, после чего покинул место ДТП.

Примерно в 11:55 водитель продолжил движение по Вознесенскому тракту, снова нарушая ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Его действия привели к столкновению с Toyota Camry и Hyundai Solaris, движущимися впереди. После двух ДТП Ford Focus overturned. Водитель был привлечен к административной ответственности за оставление места происшествия и доставлен в полицию.

К счастью, в результате его действий никто не пострадал.