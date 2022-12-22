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В Казани 23-летняя женщина продала новорожденного сына паре из Пятигорска

В Казани 23-летняя женщина продала новорожденного сына паре из Пятигорска

Фото: farla.ru

В Казани 23-летняя местная жительница продала своего новорожденного сына. Сообщается, что девушка испытывала серьезные материальные проблемы.

Как заявляет пресс-служба республиканской прокуратуры, в декабре 2020 года она выложили в интернете объявление, в котором указала, что ищет своему ребенку новых родителей. Отликнулись двое жителей Пятигорска. Предварительно все обсудив и придя к единому мнению, новые родители приехали в столицу Татарстана.

Злоумышленники предоставили в ЗАГС ложные данные об отце и получили свидетельство об установлении отцовства. На следующий день женщина безвозмездно передала все документы и своего малолетнего ребенка, которого увезли жить в Пятигорск.

Прокуратура Ново-Савиновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщине вменяют совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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