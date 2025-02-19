В Казани 22 марта состоится концерт дуэта SOCRAT & LERA
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Этой весной Казань ждёт особенное музыкальное событие — 22 марта в Big Twin Arena состоится первый сольный концерт дуэта SOCRAT & LERA!
LERA — талантливая певица, известная актриса и звезда популярных сериалов и телешоу на ТНТ и СТС.
SOCRAT — музыкант, покоривший зрителей на проекте «Голос» и ставший яркой звездой шоу «Фантастика» на Первом канале.
Вместе они создают один из самых романтичных дуэтов страны, чьи проникновенные песни и впечатляющие выступления давно полюбились публике.
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