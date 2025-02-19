Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 22 марта состоится концерт дуэта SOCRAT & LERA

Вместе они создают один из самых романтичных ду...

Яндекс Афиша

Подписаться на Дзен.канал

Этой весной Казань ждёт особенное музыкальное событие — 22 марта в Big Twin Arena состоится первый сольный концерт дуэта SOCRAT & LERA!

LERA — талантливая певица, известная актриса и звезда популярных сериалов и телешоу на ТНТ и СТС.
SOCRAT — музыкант, покоривший зрителей на проекте «Голос» и ставший яркой звездой шоу «Фантастика» на Первом канале.

Вместе они создают один из самых романтичных дуэтов страны, чьи проникновенные песни и впечатляющие выступления давно полюбились публике.

Билеты.

0+.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Интересное в Казани

5 часов назад

Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Главные работодатели, которые инвестируют в сотрудников

перекись против грибка

Новости Казани

15 часов назад

Казанские торговые центры назвали условия для возвращения западных брендов

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

монтаж отопления екатеринбург в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

11 часов назад

Стала известна причина смерти 4 студентов в Казани

Лонгриды

2 часа назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Новости Казани

день назад

Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани

Не у нас

14 часов назад

Ученый опроверг популярные теории о конце света на Земле
Лонгриды
2 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Новости Татарстана

5 часов назад

Тукаевский суд в Татарстане обязал устранить нарушения в детском саду «Тургай»

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 22 марта состоится концерт дуэта SOCRAT & LERA

Новости Казани

9 часов назад

Хиты Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на время было приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а
Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю дев...
Новости Казани
9 часов назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Новости Казани

11 часов назад

В Казани может появиться новое здание суда

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с поездом

Не у нас

12 часов назад

Эксперт назвала самые необычные идеи по выбору подарка на 23 февраля
Инфантильные или перспективные? Опыт предприним...
Интересное в Казани
6 дней назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров