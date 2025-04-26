В Казани 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода
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В воскресенье, 21 июля, в Казани пройдёт крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, в связи с чем будет введено ограничение на движение транспорта. Об этом говорится в проекте документа, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
С 7:00 утра перекроют движение на ряде центральных улиц, в том числе:
ул. Кремлевская,
ул. Профсоюзная,
ул. Баумана.
Ограничения будут действовать до окончания крестного хода, который пройдёт от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
Безопасность мероприятия обеспечат сотрудники управления МВД по Казани и бригады медицинской помощи.
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