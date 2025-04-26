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В Казани 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода

21 июля в Казани перекроют движение на нескольк...

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В воскресенье, 21 июля, в Казани пройдёт крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, в связи с чем будет введено ограничение на движение транспорта. Об этом говорится в проекте документа, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

С 7:00 утра перекроют движение на ряде центральных улиц, в том числе:

  • ул. Кремлевская,

  • ул. Профсоюзная,

  • ул. Баумана.

Ограничения будут действовать до окончания крестного хода, который пройдёт от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Безопасность мероприятия обеспечат сотрудники управления МВД по Казани и бригады медицинской помощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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