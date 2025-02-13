В Казани 2 мужчин продали квартиру заключенного

В Казани будут судить 37-летнего жителя села Большие Ключи Зеленодольского района и 44-летнего ранее судимого мужчину из деревни Куюки Пестречинского района. Их обвиняют в мошенничестве с недвижимостью по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

По данным следствия, обвиняемые вместе с сообщниками решили продать квартиру, принадлежащую человеку, находящемуся в тюрьме. Один из них выступил в роли риэлтора, второй выдавал себя за владельца жилья, а неизвестный подельник изготовил поддельный паспорт с фотографией одного из обвиняемых и разместил объявление о продаже.

Используя фальшивые документы, мошенники продали квартиру за 2,4 млн рублей добросовестному покупателю, который не подозревал о преступной схеме.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.