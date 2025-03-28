В Казани 2 иностранцев жестоко надругались над земляком

В Казани задержаны двое граждан соседнего государства — 33-летний мужчина и 41-летняя женщина — их подозревают в вымогательстве и насилии в отношении 33-летнего иностранца.

По информации KazanFirst, инцидент произошёл в понедельник в одном из частных домов на улице Ирек. По словам источников, подозреваемые избили своего соотечественника, после чего надругались над ним с помощью бутылки, записав всё происходящее на видео.

Позже они начали требовать у пострадавшего 250 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить запись в интернет.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера. По данным издания, все трое — граждане Узбекистана.