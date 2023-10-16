В Казани 163 садика нуждаются в ремонте

В Казани нашли 163 детских садах, в которых назрела потребность в проведении ремонта, за 30 лет в них не проводили капремонта ни разу.

Такая информация прозвучала в мэрии из уст руководителя Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петра Королева.

"Устранить в одночасье всю потребность в проведении комплексного ремонта всех детских садов невозможно", - отметил чиновник.

Последнее десятилетие выдалось в этом отношении довольно позитивным: удалось капитально отремонтировать 93 детских сада, но работы еще много.