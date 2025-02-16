В Казани 16 февраля в ДТП погибла 16-летняя девушка
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
16 февраля в Казани на Альметьевской магистрали произошло ДТП: водитель Chery, предположительно, не справился с выбором безопасной скорости и врезался в припаркованный грузовик.
В результате аварии 16-летняя пассажирка каршерингового автомобиля получила смертельные травмы.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося. Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец