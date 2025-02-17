В Казани в 74 года ушла из жизни легендарный акушер РКБ Наталья Голованова

16 февраля на 75-м году жизни скоропостижно ушла заслуженный врач Татарстана Наталья Голованова, посвятившая 45 лет работе в Республиканской клинической больнице. О ее кончине сообщили в пресс-службе РКБ.

Свою карьеру она начинала врачом гинекологического отделения, затем работала в родильном отделении, сначала в качестве врача, а позже в должности заведующей. С 1987 года занимала пост заместителя главного врача по акушерству и гинекологии.

В пресс-службе отметили, что Наталья Голованова была не только выдающимся специалистом, но и талантливым руководителем, который стремился развивать акушерскую помощь. Одним из значимых достижений в период ее работы стало создание в Татарстане первой службы акушерской реанимации.