В Казани 15-летний школьник вызывал проституток и насиловал их, если они отказывались обслуживать его добровольно

В Казани 15-летний школьник принуждал проституток к интиму, если они отказывались иметь дело с ребенком

В полицию Казани обратилась девушка, сообщившая об изнасиловании. По ее словам, она приехала по вызову к клиенту, однако дверь ей открыл подросток. Увидев это, девушка собиралась уйти, однако школьник перегородил ей путь и стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

15-летний парень изнасиловал ее. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что парень так поступал не в первый раз. Ранее он вызывал секс-работницу в феврале, и, столкнувшись с отказом в обслуживании, под угрозами совершил в отношении девушки "иные действия сексуального характера".