В Казани 13-летний мальчик угнал у подруги матери автомобиль и поехал ночью кататься по городу

В Казани 13-летний подросток угнал у подруги матери авто и уехал ночью кататься

В Казани в отдел полиции "Зареченский" поступило сообщение о подростке, который был замечен за рулем автомобиля. В сообщении говорилось, что во дворе одного из домов по улице Лушникова в Казани подросток ездит за рулем кроссовера Hyundai Creta. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, на месте стражи порядка выяснили, что около часа ночи 13-летний парень взял у подруги его матери ключи от авто и решил прокатиться. Юношу доставили в отдел полиции.

В отношении родителей были составлены административные материалы по статьям "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию".