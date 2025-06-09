В Казани 12 июня выступят «Отпетые мошенники» и «Марсель»

12 июня в Казани у центра семьи «Казан» пройдёт концерт ко Дню России с участием групп «Каспий», «Марсель», «Отпетые мошенники» и солиста Артура Исламова. Завершит праздник салют в 22:00, сообщил Азат Абзалов.

Мероприятия начнутся 11 июня: в парках вручат паспорта, всю неделю будут раздавать триколор-ленты.

12 июня в 11:00 у мечети Кул Шариф выступят лауреаты «Созвездия-Йолдызлык», а на площади 1 Мая состоится шествие молодежи. В Кремле откроется фестиваль «Мозаика культур» с ярмарками, мастер-классами и концертами.

Основной концерт у центра семьи стартует в 15:30 и будет сопровождаться развлекательной программой для всей семьи, пишет «БИЗНЕС Online».