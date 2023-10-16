В Казани 11,8 тысячи домов на двое суток останутся без воды
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20 октября с 19 часов и до полудня 22 октября в Казани без воды останутся 1800 жилых домов и 10 тысяч частных домовладений.
Об этом сегодня, 16 октября, проинформировал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.
Речь о домах, которые расположены в трех районах - Авиастроительном, Ново-Савиновском, Кировском.
Помимо домов без воды останутся 124 садика, 69 школ, 12 медицинских организаций и 29 гостиниц.
Причина - вынесение двух магистральных водоводов, которые проведут в рамках реконструкции Горьковского шоссе.
"Будет выполнена переврезка трубопроводов в 8 точках", — пояснил Гиниятуллин.