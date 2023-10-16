В Казани 11,8 тысячи домов на двое суток останутся без воды

20 октября с 19 часов и до полудня 22 октября в Казани без воды останутся 1800 жилых домов и 10 тысяч частных домовладений.

Об этом сегодня, 16 октября, проинформировал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Речь о домах, которые расположены в трех районах - Авиастроительном, Ново-Савиновском, Кировском.

Помимо домов без воды останутся 124 садика, 69 школ, 12 медицинских организаций и 29 гостиниц.

Причина - вынесение двух магистральных водоводов, которые проведут в рамках реконструкции Горьковского шоссе.