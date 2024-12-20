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В Казани будут строить третий терминал аэропорта им. Тукая

В Казани активно ведется работа над проектом но...

Катя Царева

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В Казани активно ведется работа над проектом нового третьего терминала международного аэропорта им. Габдуллы Тукая.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, старт строительных работ намечен на 2025 год, но прежде необходимо получить одобрение проектной документации от государственной экспертизы.

Новый терминал станет настоящим архитектурным достижением, его строительство обойдется примерно в 2 миллиарда рублей и займёт внушительную площадь в 67,4 тысячи квадратных метров. Гендиректор аэропорта Сергей Романцов подчеркивает важность этого проекта для развития инфраструктуры и улучшения сервиса.Новый терминал значительно повысит пропускную способность аэропорта и создаст комфортные условия для путешественников, сообщает Татар-Информ.

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