В Казань скоро доставят очередную партию вакцины от гриппа

На начавшейся неделе в столицу Татарстана планируется доставить очередную партию вакцины от гриппа. Об этом проинформировала 16 октября замглавы Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

По ее словам, эпимиологическая ситуация с ОРВИ и вирусом гриппа в городе относительно стабильна и на 25% ниже эпидпорога.

Казанцы чаще всего прививаются от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. На данный момент привито около 46% от запланированного количества жителей.