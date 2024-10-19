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В Казань приедут китайский и индийский лидеры на саммит БРИКС

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщили официальные представители внешнеполитических ведомств Китая и Индии.

По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Си Цзиньпин отправится в Казань для участия в саммите.

Индийская сторона уточнила, что визит Нарендры Моди в Россию запланирован на 22-23 октября. В дипломатическом ведомстве Индии отметили, что саммит БРИКС станет ценной возможностью для оценки хода реализации инициатив, выдвинутых объединением, и определения перспективных направлений для будущего сотрудничества.

Ранее стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию 21 октября для участия в саммите БРИКС.

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