В Казань прибыл интерактивный «Поезд Победы»

В Казань прибыл уникальный интерактивный «Поезд Победы», который будет работать с 16 по 18 февраля.

Передвижная выставка, посвящённая событиям Великой Отечественной войны, разместилась на ж/д вокзале. Вход бесплатный, но для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

Экспозиция включает 10 тематических вагонов, рассказывающих о ключевых моментах военного времени. Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков отметил, что проект играет важную роль в формировании патриотического сознания у молодежи.

В 2023 году в состав добавили вагон, посвящённый военным трибуналам, а в 2024-м выставка стала ещё более интерактивной — теперь она включает 79 панорамных сцен и 158 мультимедийных элементов.

Посетить экспозицию могут все желающие от 12 лет, а детям младшего возраста потребуется сопровождение взрослых. Для удобства гостей доступны аудиогиды через мобильное приложение и виртуальный 3D-тур на сайте проекта.