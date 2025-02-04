В Казань на фестиваль приедет хип-хоп фристайлер из Японии
Предоставлено изданию
Hip-Hop Kazan — это двухдневный международный фестиваль, объединяющий музыку, танец и искусство. Мероприятие соберёт танцоров, музыкантов и артистов из стран СНГ и других государств.
Одним из ключевых участников станет хип-хоп фристайлер YASS из Токио, представляющий объединения GRAYSOURCE, Ready to Rock и D.L.i.P. Records.
YASS начал танцевать с детства и со временем выработал уникальный стиль, объединяющий хип-хоп, джаз и уличные танцы. Его выступления — это эмоциональное шоу, передающее историю через движение. Танцор неоднократно побеждал на престижных соревнованиях в Японии, США и Европе и активно продвигает уличную культуру по всему миру.
Перед поездкой в Казань он поделился своими ожиданиями, отметив, что хочет создать атмосферу обмена танцами, музыкой и знаниями между поколениями.
Известно, что первый день фестиваля — бесплатный.
6+.
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