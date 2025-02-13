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В Казань 16 февраля приедет передвижная выставка «Поезд Победы»

Аудиогид доступен через мобильное приложение

t.me/poyezd_pobedy

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В воскресенье в столицу Татарстана приедет передвижная экспозиция «Поезд Победы», посвящённая Великой Отечественной войне. Посетить её можно с 16 по 18 февраля.

Музей на колёсах — первый в мире интерактивный проект в формате поезда с эффектом полного погружения. Десять вагонов рассказывают о разных этапах войны. В 2023 году добавился вагон о военных трибуналах, а в 2024 году запустили интерактивную версию при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка пройдёт на железнодорожном вокзале Казани. Для посещения требуется регистрация на сайте проекта, открывающаяся за день до прибытия поезда. Билет поступит на почту, а дети до 12 лет могут пройти только с взрослым.

Музей работает с 10:00 до 17:00, группы запускают каждые пять минут, последний вход — в 16:20. Рекомендуется приходить заранее.

Аудиогид доступен через мобильное приложение, а экспозицию можно посмотреть онлайн в 3D-туре на сайте «Поезда Победы».

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