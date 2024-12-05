В Калмыкии планируют запустить рейс Элиста — Казань

В 2025 году правительство Калмыкии планирует запустить новые авиарейсы из Элисты в Казань и другие города в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики, передает ТАСС.

Кроме Казани, рейсы будут осуществляться в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Улан-Удэ. В министерстве уточнили, что доля софинансирования правительства республики для каждого маршрута составит 49,5%. Также власти региона планируют субсидировать авиарейсы по маршруту Элиста — Сочи на условиях софинансирования.

Рейсы по маршруту Элиста — Казань будут выполняться дважды в неделю с 1 мая по 30 сентября, когда в Калмыкию приезжает наибольшее количество туристов.