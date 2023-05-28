Новый парк аттракционов в Казани запустят в первый месяц лета

В июне в Казани планируют открыть новый парк аттракционов. Его назвали «Тулпар», что с татарского переводится как сказочный крылатый или быстроногий конь, передает РБК Татарстана.

Новое общественное пространство расположено на территории казанского ипподрома. На участке будут работать 25 аттракционов под открытым небом для детей от 3 лет и взрослых, сообщил подрядчик проекта, руководитель и основатель агентства Klatcen Digital Алена Кулагина.