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В Иннополисе испытали беспилотник на улицах - автомобиль проехал сам, без человека

В Иннополисе испытали беспилотник на улицах - автомобиль проехал сам, без человека

Фото: социальные сети

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Беспилотное авто Яндекса в Иннополисе впервые вышло на дороги без человека в салоне, это - окончательный этап тестирования, машина успешно преодолела 50 км по городским улицам.

Для безопасности беспилотник сопровождал второй автомобиль, с людьми, готовыми вмешаться, если что-то пойдет не так.
Тестирование беспилотных авто начали в 2018 году в Иннополисе, инициативу одобрил раис РТ Рустам Минниханов.

Роботакси ездит с водителем на пассажирском сиденье.

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