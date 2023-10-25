В Иннополисе испытали беспилотник на улицах - автомобиль проехал сам, без человека

Беспилотное авто Яндекса в Иннополисе впервые вышло на дороги без человека в салоне, это - окончательный этап тестирования, машина успешно преодолела 50 км по городским улицам.

Для безопасности беспилотник сопровождал второй автомобиль, с людьми, готовыми вмешаться, если что-то пойдет не так.

Тестирование беспилотных авто начали в 2018 году в Иннополисе, инициативу одобрил раис РТ Рустам Минниханов.

Роботакси ездит с водителем на пассажирском сиденье.

