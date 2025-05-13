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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сокрытие производственных травм

Новый законопроект ужесточает наказания за сокр...

Pro Город

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В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий серьёзное ужесточение ответственности за сокрытие несчастных случаев на производстве. Документ предполагает штрафы для граждан, руководителей и компаний, если информация о травмах не будет своевременно передана в Роструд. Об этом сообщает «Реальное Время».

Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя:

  • Граждане — от 1 до 3 тысяч рублей;

  • Должностные лица и ИП — от 20 до 30 тысяч рублей;

  • Юридические лица — от 130 до 150 тысяч рублей.

При повторных нарушениях меры ужесточаются:

  • Физические лица — штраф от 3 до 5 тысяч рублей;

  • Должностные лица — до 40 тысяч рублей или временное отстранение от должности;

  • ИП — штраф или приостановка деятельности до 90 дней;

  • Компании — до 250 тысяч рублей штрафа или также приостановка на срок до трёх месяцев.

Законопроект направлен на борьбу с сокрытием травматизма и повышение прозрачности на предприятиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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