В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сокрытие производственных травм

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий серьёзное ужесточение ответственности за сокрытие несчастных случаев на производстве. Документ предполагает штрафы для граждан, руководителей и компаний, если информация о травмах не будет своевременно передана в Роструд. Об этом сообщает «Реальное Время».

Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя:

Граждане — от 1 до 3 тысяч рублей;

Должностные лица и ИП — от 20 до 30 тысяч рублей;

Юридические лица — от 130 до 150 тысяч рублей.

При повторных нарушениях меры ужесточаются:

Физические лица — штраф от 3 до 5 тысяч рублей;

Должностные лица — до 40 тысяч рублей или временное отстранение от должности;

ИП — штраф или приостановка деятельности до 90 дней;

Компании — до 250 тысяч рублей штрафа или также приостановка на срок до трёх месяцев.

Законопроект направлен на борьбу с сокрытием травматизма и повышение прозрачности на предприятиях.