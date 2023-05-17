"Получил огромный отклик": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о мусорном коллапсе в Казани

В Госдуме РФ отреагировали на многочисленные сообщения о мусорном коллапсе в Казани

Проблемы с мусорным коллапсом в Казани дошли до депутатов Госдумы. Об этом проинформировал депутат Илья Вольфсон. По его словам, информацией занимается профильный комитет ГД по строительству и вопросам ЖКХ.

Как отметил Вольфсон, он лично поднял вопрос на заседании думского комитета и получил огромный отклик как от депутатов, так и от региональных представителей.

"Получил поручение от председателя Комитета Сергея Пахомова на примере Казани собрать подробную информационную базу по существу проблем и подготовить предложения по решению", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Также в ГД добавили, что решением проблемы займутся и члены комитета по экологии.