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В Госдуме РФ назвали татарский проект закона о распределении студентов-бюджетников нездоровым популизмом

В Госдуме РФ татарский проект закона о распределении студентов-бюджетников назвали "нездоровым популизмом"
В Госдуме РФ назвали татарский проект закона о распределении студентов-бюджетников нездоровым популизмом

Фото: открытые источники

Депутат ГД РФ Александр Мажуга жестко раскритиковал законопроект, предложенный Татарстаном. По его словам, проект закона о распределении студентов-бюджетников после получения дипломов на трехлетнюю отработку - просто "популизм".

"В России распределения больше нет и не должно быть! По моему мнению, внесение подобных законопроектов - это элемент нездорового популизма", - написал парламентарий в Telegram.

По словам Мажуга, существует целевой прием. Он и есть способ обспечить регионы необходимыми кадрами. Вот его, считает депутат, и надо совершествовать вместо того, чтобы рассуждать, как загнать всех выпускников на обязательную отработку.

Ранее идею ввести обязательную отработку студентов-бюджетников сроком на 3 года после окончания вуза выступили депутаты Госсовета РТ. Они направили предложения в Госдуму.

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