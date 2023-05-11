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В годовщину стрельбы в казанской гимназии № 175 школы в Казани получили сообщения с угрозами

В Казани в годовщину стрельбы в гимназии № 175 школы получили сообщения с угрозами
В годовщину стрельбы в казанской гимназии № 175 школы в Казани получили сообщения с угрозами

Фото: открытые источники

Сегодня рано утром, в годовщину стрельбы в казанской школе № 175, несколько учебных заведений столицы Татарстана получили сообщения с угрозами. Мэрия Казани сообщает, что детей и педагогов в данный момент эвакуируют.

Действуют по установленному порядку. Школы оповещают правоохранителей, вторые проверяют учебные заведения на предмет возможных опасностей.

"Спасибо педагогам, которые не теряют бдительность и действуют по инструкции", — отметили в мэрии.

Номера школ, в которых получены сообщения с угрозами, в мэрии не уточнили.

Два года назад, 11 мая 2021 года, бывший выпускник гимназии № 175 Ильназ Галявиев напал на свою школу, погибли 9 человек, из которых семеро - дети. 23 человека пострадали, потерпевшими по делу признаны более 600 человек. 13 апреля этого года Галявиева приговорили к пожизненному заключению.

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