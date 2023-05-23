В Татарстане в Госкомитете по биоресурсам сообщили, как вести себя при встрече с медведем

"В глаза не смотреть, спиной не поворачиваться!": в Татарстане в Госкомитете по биоресурсам дали простые советы, которые спасут жизнь при встрече с медведем
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В Госкомитете Татарстана по биоресурсам рассказали, как спастись при встрече с медведем. Ранее волнения у татарстанцев вызвали снимки огромной медвежьей лапы, отпечатавшейся на песке у реки в Лаишевском районе, где обычно медведи не бывают.
Специалисты советуют не паниковать, не смотреть животному в глаза. Любой зрительный контакт для хищника - угроза, он бросится.
Человек должен удалиться как можно быстрее, но не поворачиваясь спиной к зверю. Бежать нельзя, медведь начнет охотиться. Если мишка уже заинтересовался вами и начал приближаться, нужно постараться испугать его резкими звуками.
Чтобы минимизировать вероятность неприятной встречи с косолапым, следует не оставлять остатки пищи на месте пикника, у палаток. Лагерь нужно размещать на открытой местности. Если заметили медвежат, даже не пытайтесь приближаться - рядом всегда их мать, которая не оценит вашего желания "просто сфоткать милоту".
В Татарстане, по данным Госкомитета, сейчас обитают 25 особей, почти все - на севере РТ. Однако иногда косолапые могут приходить из лесов Кировской области или из Марий Эл, и летом число особей на территории РТ может доходить до 70.
Охотиться на медведей в Татарстане категорически запрещено.