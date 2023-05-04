В 2023 году в Татарстане получат льготное жилье по программам более 2,8 тыс. семей

В Татарстане более 2800 семей до конца текущего года смогут получить долгожданное жилье по льготным программам. Сейчас строятся новые соципотечные дома по нацпроекту "Жилье и городская среда". В Арске строится дом на 48 квартир, идет строительство квартир с индивидуальным отоплением в Тукаевском, Черемшанском, Высокогорском, Буинском, Балтасинском, Муслюмовском и Алексеевском районах РТ.

Идет строительство домов в Казани, Челнах, Елабуге, Лениногорске и Зеленодольске.

Все указанные дома предназначены для предоставления квартир участникам жилпрограмм Госжилфонда. Речь о бюджетниках, работниках предприятий, детях-сиротах и молодых семьях.