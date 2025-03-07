В Дворец земледельцев в Казани вложат более 200 млн рублей

Капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани будет стоить 227,1 миллиона рублей, как сообщается на сайте госзакупок. Финансирование поступит из регионального бюджета Татарстана. Это здание, расположенное по адресу: улица Федосеевская, 36, было построено 15 лет назад и служит офисом для работников министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В процессе ремонта планируется провести строительно-монтажные работы, включая замену плиточной облицовки. Также за 676 тысяч рублей будут приобретены необходимые оборудование.

Завершить работы требуется до 1 декабря 2025 года — это условие прописано в контракте с заказчиком, ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Дворец земледельцев находится рядом с Казанским Кремлем и набережной. Хотя внешний вид здания впечатляет, внутри использованы более бюджетные материалы. Ремонт здания проводился уже 15 лет назад, и тогда на работы было выделено 82 миллиона рублей.