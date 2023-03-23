В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары (все адреса)

В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары

22 марта после захода солнца начался священный месяц Рамадан.В ДУМ РТ сообщили, в каких мечетях будут проводиться ифтары - вечера разговения для правоверных.

Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани:

Ежедневно:

"Галеевская" — ул. Г. Тукая, д. 40;

"Гадель" — ул. Оренбургский проезд, д. 193;

Соборная мечеть "Аль-Марджани" — ул. Каюма Насыри, д. 17;

"Туган авылым" — ул. Туфана Миннуллина, д. 14е;

"Хадича" — ул. Мира, д.3;

"Омет" — ул. Дачная, д. 3а;

"Тынычлык" — ул. Мелитопольская, д. 15;

"Розовая" — ул. Мазита Гафури, 67;

"Хузейфа" — ул. Фучика, д. 52, к. 1;

Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама — ул. Хади Такташа, д. 26.

Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар будет проходить в мечети "Ризван" — ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а.

Мухтасибат Советского района Казани:

Ежедневно:

"Биста Нуры Габделгаллям" — ул. Пионерская, д. 5;

"Гаиля"— ул. Джаудата Файзи, д. 2;

"Ислам"— ул. Вяземская, д. 28;

"Иман Нуры" — ул. Дорожная, д. 32а, к. 1;

"Ахтям"— ул. Мирсая Амира, д. 15;

"Валидайн"— ул,Тамчы, 42;

"Ярулла" — ул. Ноксинская, д.32д;

"Куддус" — Яснополянский переулок, д. 16.

Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани:

Ежедневно:

"Ярдэм" — ул. Серова, д. 4а;

"Маулид" — ул. Селянская, д. 23;

"Миргазиян" ул. Декабристов, д. 111;

"Рамис" — ул. Ново-Юдинская, д. 140 к2;

"Рамазан" — ул. Окольная, д. 25б;

"Бишбалта" — ул. Клары Цеткин, д. 14;

"Раджаб" — ул. Энгельса, д. 20/39;

"Ай нуры" — ул. Академика Королева, д. 2;

Мечеть имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина — ул. Осиновский пер., 16а.

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:

Ежедневно:

"Нур-эль-Ислам" — ул. Бигиева, д. 36;

"Салихзян" — ул. Бестужева, д. 66а;

"Рахматулла" — ул. Симонова, д. 2.

Республиканский ифтар пройдет в "Казань Экспо". Ожидается, что в нем смогут принять участие 11 тысяч человек. Событие намечено на 14-15 апреля.