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В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары (все адреса)

В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары
В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары (все адреса)

Фото: открытые источники

22 марта после захода солнца начался священный месяц Рамадан.В ДУМ РТ сообщили, в каких мечетях будут проводиться ифтары - вечера разговения для правоверных.

Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани:

Ежедневно:

  • "Галеевская" — ул. Г. Тукая, д. 40;
  • "Гадель" — ул. Оренбургский проезд, д. 193;
  • Соборная мечеть "Аль-Марджани" — ул. Каюма Насыри, д. 17;
  • "Туган авылым" — ул. Туфана Миннуллина, д. 14е;
  • "Хадича" — ул. Мира, д.3;
  • "Омет" — ул. Дачная, д. 3а;
  • "Тынычлык" — ул. Мелитопольская, д. 15;
  • "Розовая" — ул. Мазита Гафури, 67;
  • "Хузейфа" — ул. Фучика, д. 52, к. 1;
  • Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама — ул. Хади Такташа, д. 26.

Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар будет проходить в мечети "Ризван" — ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а.

Мухтасибат Советского района Казани:

Ежедневно:

  • "Биста Нуры Габделгаллям" — ул. Пионерская, д. 5;
  • "Гаиля"— ул. Джаудата Файзи, д. 2;
  • "Ислам"— ул. Вяземская, д. 28;
  • "Иман Нуры" — ул. Дорожная, д. 32а, к. 1;
  • "Ахтям"— ул. Мирсая Амира, д. 15;
  • "Валидайн"— ул,Тамчы, 42;
  • "Ярулла" — ул. Ноксинская, д.32д;
  • "Куддус" — Яснополянский переулок, д. 16.

Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани:
Ежедневно:

  • "Ярдэм" — ул. Серова, д. 4а;
  • "Маулид" — ул. Селянская, д. 23;
  • "Миргазиян" ул. Декабристов, д. 111;
  • "Рамис" — ул. Ново-Юдинская, д. 140 к2;
  • "Рамазан" — ул. Окольная, д. 25б;
  • "Бишбалта" — ул. Клары Цеткин, д. 14;
  • "Раджаб" — ул. Энгельса, д. 20/39;
  • "Ай нуры" — ул. Академика Королева, д. 2;
  • Мечеть имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина — ул. Осиновский пер., 16а.

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:

Ежедневно:

  • "Нур-эль-Ислам" — ул. Бигиева, д. 36;
  • "Салихзян" — ул. Бестужева, д. 66а;
  • "Рахматулла" — ул. Симонова, д. 2.

Республиканский ифтар пройдет в "Казань Экспо". Ожидается, что в нем смогут принять участие 11 тысяч человек. Событие намечено на 14-15 апреля.

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