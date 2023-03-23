В ДУМ РТ сообщили, где в Казани будут проводить ифтары (все адреса)
Фото: открытые источники
22 марта после захода солнца начался священный месяц Рамадан.В ДУМ РТ сообщили, в каких мечетях будут проводиться ифтары - вечера разговения для правоверных.
Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани:
Ежедневно:
- "Галеевская" — ул. Г. Тукая, д. 40;
- "Гадель" — ул. Оренбургский проезд, д. 193;
- Соборная мечеть "Аль-Марджани" — ул. Каюма Насыри, д. 17;
- "Туган авылым" — ул. Туфана Миннуллина, д. 14е;
- "Хадича" — ул. Мира, д.3;
- "Омет" — ул. Дачная, д. 3а;
- "Тынычлык" — ул. Мелитопольская, д. 15;
- "Розовая" — ул. Мазита Гафури, 67;
- "Хузейфа" — ул. Фучика, д. 52, к. 1;
- Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама — ул. Хади Такташа, д. 26.
Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар будет проходить в мечети "Ризван" — ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а.
Мухтасибат Советского района Казани:
Ежедневно:
- "Биста Нуры Габделгаллям" — ул. Пионерская, д. 5;
- "Гаиля"— ул. Джаудата Файзи, д. 2;
- "Ислам"— ул. Вяземская, д. 28;
- "Иман Нуры" — ул. Дорожная, д. 32а, к. 1;
- "Ахтям"— ул. Мирсая Амира, д. 15;
- "Валидайн"— ул,Тамчы, 42;
- "Ярулла" — ул. Ноксинская, д.32д;
- "Куддус" — Яснополянский переулок, д. 16.
Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани:
Ежедневно:
- "Ярдэм" — ул. Серова, д. 4а;
- "Маулид" — ул. Селянская, д. 23;
- "Миргазиян" ул. Декабристов, д. 111;
- "Рамис" — ул. Ново-Юдинская, д. 140 к2;
- "Рамазан" — ул. Окольная, д. 25б;
- "Бишбалта" — ул. Клары Цеткин, д. 14;
- "Раджаб" — ул. Энгельса, д. 20/39;
- "Ай нуры" — ул. Академика Королева, д. 2;
- Мечеть имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина — ул. Осиновский пер., 16а.
Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:
Ежедневно:
- "Нур-эль-Ислам" — ул. Бигиева, д. 36;
- "Салихзян" — ул. Бестужева, д. 66а;
- "Рахматулла" — ул. Симонова, д. 2.
Республиканский ифтар пройдет в "Казань Экспо". Ожидается, что в нем смогут принять участие 11 тысяч человек. Событие намечено на 14-15 апреля.