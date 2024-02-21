Новости Казани
· Артем Акчурин

В доме, где жил Максим Горький могут сделать гостиницу

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Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия, Иван Гущин информировал о том, что собственник дома по адресу ул. Ульянова-Ленина, 60, где Максим Горький проживал в 1884 году, может рассмотреть возможность приспособления этого здания для использования в качестве гостиницы.

Гущин отметил, что в настоящее время зданию присвоен статус жилого дома, и хотя первоначально планировалось приспособить объект под жилой дом, рассматривается также вариант использования его в качестве гостевого дома. Владельцем дома является Владимир Куляшов, который приобрел это историческое сооружение полтора года назад.

По результатам прошлогоднего технического обследования было выявлено, что строительные структуры здания требуют серьезного вмешательства: в некоторых участках здание было признано неудовлетворительным, а в других — аварийным из-за проблем с фундаментом, наличием сквозных трещин, отклонений и отслоений пристроек. Инспектор утверждает, что восстановительные работы над пристройкой будут проведены согласно существующим историческим справкам.

Также было выдано разрешение на проведение противоаварийных мероприятий до лета 2024 года. Гущин выразил сомнения относительно того, успеет ли владелец реализовать планы к ближайшему саммиту БРИКС, включая возможное превращение здания в гостевой дом, однако подчеркнул важность срочных работ и сохранения исторического значения этого места.

«Здесь могут быть созданы рестораны, гостиничные комплексы, и ситуация в центре города является неприемлемой!» — подчеркнул спикер.

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