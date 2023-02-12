В домах Авиастроительного района Казани около суток не будет воды

В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат водоснабжение из-за ремонтных работ

В Авиастроительном районе Казани частично отключат воду почти на сутки. Это связано с работами по улучшению водоснабжения, сообщает МУП "Водоканал".

С 9.00 14 февраля до 6.00 15 февраля воды не будет по адресам: ул.Айдарова, от №26 по №189; ул.Белинского, четные номера домов от №18 по №40; нечетные номера домов от №11 по №41; ул.Беломорская, четные номера домов от №22 по №226/2; нечетные номера домов от №17 по №69д (кроме №№63 корп.1; 69, 69а корп.7, 8, 9, 10, 11; 69б); ул.Гудованцева, от №2 по №110 (кроме №№11а, 11а/1, 11а/2, 11а/3); ул.Карагандинская, все дома; ул.Лядова, 15а; ул.Максимова, от №49 по №128 (кроме №50); ул.Обнорского, 30, 30 корп.1, 2, 3; 30а, 30а корп.1; 30а стр.1; 49, 208а, 208 корп.1, 210; ул.Побежимова, от №46 по №147 (кроме №№47, 49); ул.Тэцевская, 4, 4а, б, в, д, е; 7б/1; ул.Челюскина, четные номера домов от №38 по №132 (кроме №№42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 56, 56а, 58/31а, 60, 60а, 60/1, 62, 64, 66, 68а); нечетные номера домов от №25а по №51 (кроме №№27в, 27 лит.а; 29а, 31а, 31а корп.1, 35а, 35а корп.1); от №75 по №135.

Также отключение затронет дома поселков Грабарский, Новое Караваево, Северный, Сухая река, СНТ "Сирень", "Строитель-1", "Ягодка", "Элекон-2", «Сад №3 Казанской ТЭЦ-2", с/о "Нарцисс".

Нуждающие смогут набрать воды в автоцистерне, заказать которую можно по предварительной заявке, позвонив по номеру: +7(843)231-62-60.

