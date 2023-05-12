В Дербышках планируют открыть банный комплекс к концу 2023 года

К концу текущего года в Дербышках планируется открыть банный комплекс, построенный по просьбам местных жителей. Его смогут посещать до 49 человек в сутки или 25 человек в одну рабочую смену.

Тут будут созданы и оборудованы женское и мужское помывочные отделеня, кафетерий, массажный кабинет.

Некоторые категории граждан, польузующихся льготами, смогут посещать комплекст также на льготных основаниях, проинформировали в мэрии Казани.

Банный комплекс возводится на Стадионной. Внешне он - почти копия прошлого здания бани, снесенной четыре года назад из-за ветхости и аварийности. Тогда жителям пообещали новую баню.