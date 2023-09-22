Новости Казани
· Полина Модестова

В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

У следователя из Казани нашли недвижимости и авто на 34 миллиона
В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

У казанского следователя были обнаружены коммерческие помещения, дорогой автомобиль и дом в России, а также элитная недвижимость в Турции, сообщает 116.RU, ссылаясь на собственный источник.

Речь идет о 39-летнем Марселе Мустафине. Стало известно, что его жена приобрела 65 квадратных метров в Аланье в 2019 году. При этом жилье расположено в люксовом жилом комплексе с открытым бассейном, фитнес-залом, зоной барбекю, хаммамом с сауной и массажным кабинетом.

Мать Мустафина, которая официально живет на небольшую пенсию, в том же 2019 году стала обладательницей нежилого помещения в 97 квадратных метров в доме на Баки Урманче. По договору женщина заплатила 1,2 миллиона. При этом следователи предполагают, что цена была умышленно кратко уменьшена.

В марте 2023 году супруга Мустафина приобрела Lexus RX 300 2018 года выпуска. Цена такого автомобиля - три миллиона рублей. При этом официальный владелец авто - некий З.

Еще раньше, в 2018 году, в распоряжении семьи Мустафиных оказалась земля в жилом массиве Плодопитомника. Официальным владельцем как участка так и дома вновь значится некий З. Он за 3 миллиона приобрел 1000 квадратов у Дубравного леса, а постройка на территории участка была оценена экспертами в 18,5 миллиона.

Последнее, что приобрела жена Мустафина в мае этого года, - нежилые 138 квадратов в одном из домов на Фучика. При этом цена супруги следователя - 1,2 миллиона, а вот реальная стоимость - 3,5 миллиона.

Некий З., которые записывает на себя имущество следователя - человек, который в 2018 году получил взятку в 18 миллионов рублей. Деньги он должен быть передать неким высокопоставленным правоохранителям и налоговикам. Те же за эт сумму уменьшат налоги и пени, которые начислили казанской строительно-монтажной фирме. Сумма в 113 миллионов оказалась неподъемной для компании. Так в деле появился Мустафин.

Во время следствия З. дал показания против Мустафина и рассказал, что владеет домом на Лесной и автомобилем лишь номинально. Фактически все принадлежит следователю и его жене. Дал показания и местный дизайнер, который разрабатывал проект дома. Он рассказал, что все было согласовано со следователем и его супругой, а некий З. участия в этом не принимал.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
17 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

17 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

чем заделать вентиляцию от тараканов

Новости Казани

21 час назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

замена щёток на стиральной машине цена в Екатеринбурге

Новости Татарстана

4 часа назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

20 часов назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

час назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

20 часов назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Спортивные новости Казани

21 час назад

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба
Лонгриды
2 часа назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Новости Казани

27 минут назад

Все проекты реализуются успешно: глава РТ провел в Казани встречу с Викторией Абрамченко

Важное в РТ

час назад

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Новости Татарстана

час назад

Займутся импортозамещением ПО: производство коммутационного и сетевого оборудования планируют запустить на базе «ИнноПарка»

Новости Казани

час назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона
Новости Казани
57 минут назад

В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

Важное в РТ

2 часа назад

За один день Сбер в Татарстане выдал 500 ипотечных кредитов

Новости Татарстана

2 часа назад

Не успели оплатить учебу: КФУ вернет деньги иностранным студентам, которые так и не были зачислены

Новости Казани

3 часа назад

«Будет применена система "Свободный поток"»: платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» запустят в 2025 году
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году