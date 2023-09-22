В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

У следователя из Казани нашли недвижимости и авто на 34 миллиона

У казанского следователя были обнаружены коммерческие помещения, дорогой автомобиль и дом в России, а также элитная недвижимость в Турции, сообщает 116.RU, ссылаясь на собственный источник.

Речь идет о 39-летнем Марселе Мустафине. Стало известно, что его жена приобрела 65 квадратных метров в Аланье в 2019 году. При этом жилье расположено в люксовом жилом комплексе с открытым бассейном, фитнес-залом, зоной барбекю, хаммамом с сауной и массажным кабинетом.

Мать Мустафина, которая официально живет на небольшую пенсию, в том же 2019 году стала обладательницей нежилого помещения в 97 квадратных метров в доме на Баки Урманче. По договору женщина заплатила 1,2 миллиона. При этом следователи предполагают, что цена была умышленно кратко уменьшена.

В марте 2023 году супруга Мустафина приобрела Lexus RX 300 2018 года выпуска. Цена такого автомобиля - три миллиона рублей. При этом официальный владелец авто - некий З.

Еще раньше, в 2018 году, в распоряжении семьи Мустафиных оказалась земля в жилом массиве Плодопитомника. Официальным владельцем как участка так и дома вновь значится некий З. Он за 3 миллиона приобрел 1000 квадратов у Дубравного леса, а постройка на территории участка была оценена экспертами в 18,5 миллиона.

Последнее, что приобрела жена Мустафина в мае этого года, - нежилые 138 квадратов в одном из домов на Фучика. При этом цена супруги следователя - 1,2 миллиона, а вот реальная стоимость - 3,5 миллиона.

Некий З., которые записывает на себя имущество следователя - человек, который в 2018 году получил взятку в 18 миллионов рублей. Деньги он должен быть передать неким высокопоставленным правоохранителям и налоговикам. Те же за эт сумму уменьшат налоги и пени, которые начислили казанской строительно-монтажной фирме. Сумма в 113 миллионов оказалась неподъемной для компании. Так в деле появился Мустафин.

Во время следствия З. дал показания против Мустафина и рассказал, что владеет домом на Лесной и автомобилем лишь номинально. Фактически все принадлежит следователю и его жене. Дал показания и местный дизайнер, который разрабатывал проект дома. Он рассказал, что все было согласовано со следователем и его супругой, а некий З. участия в этом не принимал.