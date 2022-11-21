В "Черном дельфине" умер жестокий убийца казанской семьи из Дербышек

В колонии особого режима "Черный дельфин" скончался жестокий убийца Руслан Халимов. Около 10 лет назад он убил возлюбленню и ее родителей на глазах у четырехлетнего сынишки. Как сообщает "Бизнес Онлайн", Халимов был приговорен к пожизненному сроку и отбывал наказание с 2014 года.

Летом 2013 года он пришел к своей возлюбленной, известной в медиакругах Татарстана. Обвиняемый ворвался в ее квартиру и с особой жестокостью расправился с родителями женщины, а затем убил ее.

Чудом уцелел мальчик, именно он впоследствии стал одним из ключевых свидетелей в кровавом деле. Халимов хотел тогда покончить с собой, но не успел — его задержали на лестничной площадке в крови.