Новости Казани
· Служба новостей

В "Черном дельфине" умер жестокий убийца казанской семьи из Дербышек

В "Черном дельфине" умер жестокий убийца казанской семьи из Дербышек

Фото: m.gazeta.ru

В колонии особого режима "Черный дельфин" скончался жестокий убийца Руслан Халимов. Около 10 лет назад он убил возлюбленню и ее родителей на глазах у четырехлетнего сынишки. Как сообщает "Бизнес Онлайн", Халимов был приговорен к пожизненному сроку и отбывал наказание с 2014 года.

Летом 2013 года он пришел к своей возлюбленной, известной в медиакругах Татарстана. Обвиняемый ворвался в ее квартиру и с особой жестокостью расправился с родителями женщины, а затем убил ее.

Чудом уцелел мальчик, именно он впоследствии стал одним из ключевых свидетелей в кровавом деле. Халимов хотел тогда покончить с собой, но не успел — его задержали на лестничной площадке в крови.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к школе чтение

Новости Казани

7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

11 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году