В центре Казани задержан мужчина, стрелявший из бесствольного пистолета и напавший на прохожих

В Казани задержали 26-летнего мужчину, который напал на прохожих. Все случилось на улице Кремлевской недалеко от Казанского кремля. В руках у него было оружие, напоминающее травматический пистолет, и складной нож.

Он совершил, по предварительной версии, пару выстрелов, набросился с ножом на прохожего и полоснул ножом по шее. Пострадавший был экстренно госпитализирован, сообщает "Татарстан-24". Агрессор доставлен в отдел полиции для выяснения всего, включая мотивы такого поведения.

Позднее выяснилось, что неадкват пугал прохожих аэрозольным устройством модели "Премьер", предназначенным для самообороны.