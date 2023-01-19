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В центре Казани рванул водопровод - затопило проезжую часть

В центре Казани рванул водопровод - затопило проезжую часть

Фото: социальные сети

В центре Казани прорвало водопровод, затоплена проезжая часть. Все случилось сегодня, 19 января, в районе улицы Право-Булачная. В соцсетях очевидцы делятся кадрами с места прорыва и потопа.

Данные о коммунальной аварии подтвердили городские власти, отметив, что причины уточняются, работа над устранением последствий ведется.

Сотрудники коммунальных служб Вахитовского района откачивают воду, участок улицы будет обработан для того, чтобы избежать образования наледи.

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