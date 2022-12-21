В центре Казани ради новогодних гуляний могут ограничить движение: где и когда
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На время подготовки и проведения новогодних гуляний в центре Казани для безопасности может быть ограничено движение транспорта, предупреждает мэрия столицы Татарстана.
Ограничение движения при необходимости будет введено на участках дорог в центре столицы Татарстана, у Центра семьи "Казан" и у "Татнефть Арены".
- с 8.00 четверга, 22 декабря, до 14.30 воскресенья, 25 декабря — ул. Абдуллы Бичурина, от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима;
- с 22 по 24 декабря — ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина, и на парковке у Центрального стадиона;
- до 8 января — ул. Сибгата Хакима, от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова (в обоих направлениях);
- до 8 января — ул. Зайни Султана, от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри;
- до 8 января — ул. Шигабутдина Марджани, от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима;
- до 14 января — ул. Кремлевская, от ул. Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска).