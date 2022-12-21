В центре Казани ради новогодних гуляний могут ограничить движение: где и когда

На время подготовки и проведения новогодних гуляний в центре Казани для безопасности может быть ограничено движение транспорта, предупреждает мэрия столицы Татарстана.

Ограничение движения при необходимости будет введено на участках дорог в центре столицы Татарстана, у Центра семьи "Казан" и у "Татнефть Арены".