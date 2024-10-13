В центре Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга
В центре Казани произошла авария с участием автомобиля каршеринга, в результате которого пострадали три человека.
По информации Госавтоинспекции, инцидент произошел утром 13 октября на пересечении улиц Лобачевского и Карла Маркса. Виновником ДТП стал 20-летний водитель каршерингового автомобиля. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Момент аварии был зафиксирован на видео.
В столкновении автомобилей BMW-3 и BMW X7 пострадали водитель BMW-3 и двое его пассажиров — молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. Их доставили в больницу.
В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одна из иномарок после удара влетела в здание.
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