В центре Казани откроется апарт-отель в здании, где жил Габдулла Тукай

В Казани откроется современный апарт-отель в историческом здании, где жил поэт Габдулла Тукай. Девелопер «ЭРМК-Групп» восстанавливает здание бывшего отеля «Номера Булгар» и превращает его в новый апарт-отель. Комплекс будет находиться в центре города, рядом с улицами Столбова, Баумана и Старо-Татарской слободой, с акцентом на татарскую колористику в интерьерах.

Проект обещает инвесторам окупаемость от 6 до 8 лет, в зависимости от условий на рынке. Стоимость одного апартамента варьируется от 8,5 до 12 млн рублей. Строительство начнется 1 июля, а сам отель откроется в феврале 2026 года. Цена квадратного метра составит 670 тыс. рублей. Каждый апартамент будет приносить доход, а все вопросы с клинингом и ремонтом будет решать управляющая компания.

Отель станет важным элементом туристической инфраструктуры Казани, предлагая уникальное сочетание истории и современного сервиса. Он будет включать 36 номеров, 14 из которых уже проданы. Девелопер также планирует открыть апарт-отель на Роторной улице этим летом.

Источник: business-gazeta.ru