В центре Казани из-за празднования Дня Победы будет ограничено движение: где и когда
Фото: открытые источники
В Казани в центре города в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы ограничат движение. По словам руководителя Управления культуры города Азата Абзалова, водителям стоит отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.
Итак:
- 3 мая ограничат движение с 18:00 до 23:00 на площади Тысячелетия, включая участок от улицы Профсоюзной до улицы Батурина.
- 7 мая с 16:00 до 22:00 ограничат движение также по участку Право-Булачной и Лево-Булачной до Чернышевского.
- 8 мая с 16:00 до 14:00 2 мая ограничат движение по площади Тысячелетия.
- 8 мая с 18:00 до 22:00 9 мая будет перекрыта Бондаренко.