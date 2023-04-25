В центре Казани из-за празднования Дня Победы будет ограничено движение

В Казани в центре города в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы ограничат движение. По словам руководителя Управления культуры города Азата Абзалова, водителям стоит отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.

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