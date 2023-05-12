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"В чем сила, брат?": в Татарстане эксперты нашли способ защиты исторической правды в масштабах всей страны

В Татарстане эксперты заявили, что политика России должна сосредоточиться на защите исторической правды
"В чем сила, брат?": в Татарстане эксперты нашли способ защиты исторической правды в масштабах всей страны

Фото: открытые источники

Политика России должна ставить на первое место вопросы сохранения исторической правды о ВОВ, считает татарстанский депутат Госдумы РФ Олег Морозов.
По его словам, именно поэтому такой пункт появился в обновленной версии Конституции РФ.

Ситуацию накалила и СВО. Так считает завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. Спецоперация обнажила острую необходимость отстаивать историческую праду, не давать ее разрушить и опорочить. Враги России, считает эксперт, разными способами стараются стереть историю, и России важно противостоять таким попыткам.

Глава исполкома Народного фронта РТ Ринат Фазылов заявил, что первостепенно сейчас не допустить фальсификации истории и ее обесценивания.

Начинать же надо с правильного подхода к воспитанию молодежи, детей. Следует организовать более активную работу волонтеров и НКО, поисковых отрядов. Это поможет вырастить поколения людей, которые точно знают, как все было на самом деле.

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